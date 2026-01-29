وزير الخارجية: المرحلة الراهنة تتطلب دبلوماسيًا مصريًا عالى الكفاءة لمواجهة الملفات المتشابكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 09:30 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطى أن المرحلة الراهنة تفرض على الدبلوماسي المصرى امتلاك قدر عالٍ من الكفاءة المهنية، والقدرة على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المتشابكة، بما يحفظ المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية ويعزز حضورها الفاعل على الساحة الدولية.

وزير الخارجية: المرحلة الراهنة ترفع سقف متطلبات الدبلوماسية المصرية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع أعضاء الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا بوزارة الخارجية، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع الكوادر الدبلوماسية الشابة ودعم مسيرتهم المهنية منذ بداية التحاقهم بالسلك الدبلوماسى، وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزير عبدالعاطي رحّب بأعضاء الدفعة الجديدة وقدم التهنئة لهم على انضمامهم للسلك الدبلوماسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بقيم الانضباط والنزاهة والتحلي بروح المسئولية والعمل الجماعى.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تطوير القدرات المعرفية واللغوية والاطلاع المستمر على مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في العمل الدبلوماسي، إلى جانب أهمية مواكبة متطلبات الدبلوماسية الحديثة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير بدر عبدالعاطي عن ثقته فى قدرة الدفعة الجديدة على تمثيل مصر بالشكل اللائق داخل وخارج البلاد، متمنيًا لهم التوفيق، ومؤكدًا استمرار الوزارة في توفير الدعم والتأهيل اللازمين لصقل مهاراتهم وبناء كوادر دبلوماسية مؤهلة.