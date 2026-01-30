كامويش الإنجولي يجتاز الكشف الطبى في القلعة الحمراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 03:34 مساءً - إجتاز الإنجولي أيلتسين كامويش لاعب الأهلي الجديد الكشف الطبي الذي خضع له خلال الساعات الماضية بأحد المركز الطبية بالقاهرة بعد حضوره إلى القاهرة عصر أمس ، الخميس، لبدء تجربته مع القلعة الحمراء بشكل رسمي ، ومن المقرر أن يظهر اللاعب الإنجولي في الأهلي عصر اليوم ،الجمعة، من أجل تصوير فيديو تقديمه لوسائل الإعلام.

الأهلى يضم كامويش على سبيل الإعارة

وحسم الأهلي صفقة كامويش بشكل رسمي على سبيل الإعارة من نادي ترومسو النرويجي حتى نهاية الموسم، مقابل 500 ألف دولار، مع تضمين العقد بند يمنح الأهلى أحقية الشراء النهائى مقابل مليون و800 ألف دولار بعد إنتهاء فترة الإعارة.

‎وأعلن الأهلى منذ قليل موافقته على انتقال السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الفريق إلى نادي أويبيشت المجري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بـ«نية البيع»، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية، وغادر اللاعب خلال الساعات الماضية للانضمام للنادي المجري .

ومن المقرر أن يتم قيد كامويش بدلاً من جراديشار بعدما تم قيد المغربي يوسف بلعمري بدلاً من مواطنه أشرف داري في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.