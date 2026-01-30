الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لمناقشة خطة الاعتماد الاستثماري للعام المالي 2026/2027، حيث استهدف الاجتماع إعداد رؤية متكاملة لتحقيق العدالة في توزيع المشروعات بين مختلف الأحياء والمدن، مع التركيز على المشروعات ذات الأهمية الكبرى والتي تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ القليوبية يلتقي نواب البرلمان لبحث عناصر الخطة الاستثمارية للعامين 2026 و2027

شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لمكونات الخطة، بما في ذلك برامج التنمية الحضارية والريفية، وتحسين قطاع النقل والطرق، بالإضافة إلى تعزيز البيئة والخدمات المحلية، وقد شدد المحافظ على أن التعاون بين الجهات المعنية يحقق استجابة فعلية لمطالب الشارع القليوبي، مؤكدًا على ضرورة تحسين مستوى النظافة والرصف في الشوارع.

محافظ القليوبية يبرز أهمية التعاون

أشار المهندس أيمن عطية إلى الدور الحيوي لأعضاء البرلمان في التنسيق مع وزارة التخطيط لتعزيز الاستثمارات بالمحافظة، والذي يفتح آفاقًا جديدة لتمويل المشروعات الكبرى، وتوافق المشاركون على إدراج مشروعات الإنارة العامة ورصف الطرق ضمن الأولويات، مع ضرورة التنسيق المباشر مع النواب لتوزيع أعمدة الإنارة والمواد الأساسية في المناطق الأكثر حاجة.

مناقشة التحديات والفرص الاستثمارية

تطرق الاجتماع إلى عدة ملفات حيوية تتعلق بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة، إذ تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، كما ناقش المحافظ كيفية مواجهة التحديات المزمنة مثل الازدحام والزيادة السكانية، حيث اقترح إنشاء أسواق مُجمعة للباعة الجائلين وتفعيل دور المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة.