إصابة النائبة سجى عمرو وشقيقتها فى انقلاب ميكروباص على طريق الزعفرانة غارب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 10:23 مساءً -

أصيبت مساء اليوم سجى عمرو هندي، عضو مجلس نواب، وشقيقتها فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانة - رأس غارب، وتم نقلهما لمستشفى غارب المركزى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

بلاغ لغرفة الطوارئ

كانت تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر بلاغًا مبدئيًا مساء اليوم يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الزعفرانة – رأس غارب، وذلك بجوار محطة بنزين.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بيانات المصابين

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة حالتين، بينهم سجى عمرو هندي، 26 سنة، عضو مجلس نواب، مقيمة بمحافظة الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقتها فجر عمرو هندي، 16 سنة، مقيمة بمحافظة الجيزة، تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى رأس غارب التخصصي

تم نقل المصابتين إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، حيث يجري حاليًا إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية، مع متابعة حالتهما الصحية.