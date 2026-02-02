كامويش على رأس قائمة الأهلى لمباراة البنك فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 11:20 مساءً - أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتضم القائمة كلاً من:

محمد الشناوي– مصطفى شوبير – حمزة علاء – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – يلسين كامويش – محمد شكري – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – أحمد عيد – أحمد سيد زيزو – عمرو الجزار – مروان عثمان – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة تواجد الأنجولي كامويش الوافد الجديد للفريق.

حلول لأزمة أشرف داري

من ناحية أخرى، اقترب الاهلى من إنهاء أزمة المغربى أشرف داري مدافع الفريق الذى تم إخطاره برفع اسمه من قائمة الفريق الافريقية وقيد المغربى يوسف بلعمري الظهير الأيسر والوافد الجديد للفريق بدلا منه ، ويحاول مسئولو الأهلى التوصل لحل ودى مع أشرف داري بموافقته على الخروج من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بعدما طالب طوال الفترة الماضية بالحصول على قيمة عقده كاملا، بعد إخطاره بعدم الحاجة لجهوده وخروجه من الحسابات الفنية للدنماركى ييس توروب المدير الفني للفريق.

وكان أشرف داري قد انضم إلى النادي الأهلي، مطلع الموسم الماضي، قادمًا من نادي ستاد بريست الفرنسي ، ويمتد عقد أشرف داري مع الأهلي، حتى يونيو 2028.

الأهلى يتواصل مع وكلاء اللاعبين لتسويق دارى

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل تسويق أشرف داري، ويترقب قدوم عرض رسمي للموافقة على إعارة اللاعب فى أسرع وقت ممكن.