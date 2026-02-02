الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان يزور مصر الأربعاء المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 11:20 مساءً - قال دوران ببيان مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، إن الرئيس أردوغان سيزور جمهورية مصر العربية الأربعاء، 4 فبراير الجارى.

وكشف أن الرئيس التركي سيشارك في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، ومن المتوقع أن تتناول الزيارة القضايا ذات الاهتمام المشتركة، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بفلسطين.

ومن المقرر أيضاً أن يحضر الرئيس التركي منتدى الأعمال التركي المصري، الذي سيعقد كجزء من الزيارة، بحسب بيان الرئاسة التركية.