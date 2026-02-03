زوارق إيرانية تقترب من ناقلة نفط أمريكية قبالة مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:16 مساءً - أفادت شركة “فانغارد تيك” البريطانية للأمن البحري الثلاثاء بأن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط أمريكية وأمرتها بالتوقف أثناء عبورها مضيق هرمز، لكنها واصلت الابحار بمرافقة سفينة حربية أمريكية.

وأوضحت الشركة أن 6 زوارق حربية إيرانية اقتربت من “ناقلة النفط Stena Imperative التي ترفع علم الولايات المتحدة.. في مضيق هرمز، على بُعد نحو 16 ميلا بحريا (نحو 29 كيلومترا) شمال سلطنة عُمان”.

كما أشارت إلى أن الزوارق تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، و”أطلقت نداء إلى الناقلة عبر قناة الاتصال البحرية وأمرت القبطان بإيقاف المحركات والاستعداد للتفتيش”.

لكن الناقلة “زادت سرعتها وواصلت مسارها.. وقامت سفينة حربية أمريكية بمرافقتها”، بحسب “رويترز”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن حادثة قبالة مضيق هرمز، دون تقديم أي تفاصيل عن السفينة والزوارق التي اعترضتها.

وذكرت الهيئة، أن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة داخل ممر فصل حركة الملاحة للسفن الداخلة إلى مضيق هرمز.

كما أوضحت UKMTO أن عددا من الزوارق المسلحة الصغيرة حاولت التواصل مع السفينة عبر جهاز اللاسلكي (VHF)، إلا أن السفينة تجاهلت طلبات التوقف وواصلت الإبحار وفق مسارها المخطط له، مشيرة إلى أن السلطات تُجري تحقيقا في الأمر.

ويُعد المضيق ممرّا رئيسيا للنفط والغاز الطبيعي المسال.

يأتي الحادث في ظل توتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربة عسكرية على طهران، وتوعّد الأخيرة بالرد عليها.