التربية والتعليم تعلن الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب المنازل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:16 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة 2026. موضحة أن الطالب المنازل يرفق باستمارة تقدمه لامتحان الثانوية العامة 2026، ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وبيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى ( أو ما يعادله ) موضحاً بها الشعبة واللغة الثانية، وبيان رسوب الصف الثالث الثانوى لكل عام رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي، وشهادة ميلاد حديثة للطالب ( كمبيوتر )، وصورة من بطاقة الرقم القومي، و3 صور حديثة للطالب مقاس 4فى 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملا أسفل الصورة طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .

استيفاء البيانات المطلوبة

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يجب أن يتم استيفاء البيانات والاقرارات الموجودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة.

يشدد الطالب رسم الامتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية ( شئون الطلبة والامتحانات ) مراجعة استمارات الطلبة المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التي يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التي تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان طبقاً لما ورد بهذه التعليمات.

بيان حالة عن الأعوام السابقة

وأوضحت أنه يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها للامتحان ويرفق مع طلب البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه . ويتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل الكترونياً عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.