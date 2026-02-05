رئيس اتصالات النواب: إغلاق كافة تطبيقات المراهنات فى مصر خلال أيام قليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 11:20 مساءً - كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قرار حاسم من الدولة المصرية ببدء حجب تطبيقات المراهنات الإلكترونية المخالفة، مؤكداً أن تطبيق المراهنات الشهير "1XBET" سيتم حجبه نهائياً داخل مصر خلال ساعات قليلة.

الجهاز القومي للاتصالات

وأوضح "بدوي" في حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد إصدار بيان رسمي يوضح فيه التطبيقات المخالفة التي تقرر حجبها، مشيراً إلى أن هذا التحرك يأتي لحماية المجتمع والأسر المصرية من مخاطر القمار الإلكتروني.

17 مليون مستخدم وخسائر بالملايين

وفجر رئيس لجنة الاتصالات مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أن عدد المستخدمين لتطبيق "1XBET" في مصر وصل إلى نحو 17 مليون شخص، وهو رقم ضخم يعكس حجم الكارثة، وأشار إلى أن ملايين الجنيهات يتم خسارتها يومياً من قبل المواطنين، خاصة الشباب والمراهقين، عبر هذه المنصات.

واستشهد "بدوي" بواقعة مأساوية تم تحرير محضر رسمي بشأنها في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، حيث قام طالب يبلغ من العمر 16 عاماً بسرقة أموال ومصوغات ذهبية من والدته وبيعها، ليخسر مبلغاً يقدر بـ350 ألف جنيه عبر تطبيق المراهنات المذكور، مؤكداً أن هذه الحوادث باتت تهدد السلم الاجتماعي داخل الأسر.

حملة موسعة لغلق 12 تطبيقاً

وفيما يخص باقي التطبيقات، أكد النائب أحمد بدوي أن الدولة رصدت أشهر 12 تطبيقاً للمراهنات الإلكترونية تعمل في مصر، وأوضح أنه تم بالفعل غلق تطبيقين في وقت سابق، وسيتم غلق التطبيق الثالث "1XBET" خلال ساعات، على أن يتم حجب التطبيقات الثمانية أو التسعة المتبقية تباعاً خلال الأيام المقبلة، لضمان القضاء على هذه الظاهرة تماماً.

واختتم "بدوي" تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في حجب أي منصة تخالف القانون أو تهدد أموال ومستقبل الشباب المصري، داعياً الأسر إلى ممارسة دورها الرقابي وتوعية أبنائهم بمخاطر هذه التطبيقات.