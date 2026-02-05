معبر رفح يستقبل الدفعة الرابعة من المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 11:20 مساءً - استقبل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس الدفعة الرابعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

تفاصيل الحالات الواصلة للاراضي المصرية

وأكد مصدر طبي مسؤول بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معبر رفح استقبل 7 حالات من المصابين والمرضى الفلسطينيين، يرافقهم 14 مرافقًا من ذويهم، حيث جرى التعامل معهم فور وصولهم من قبل الفرق الطبية المتخصصة، وبدء تنفيذ إجراءات الفحص والكشف الطبي الأولي، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقييم احتياجاتهم العلاجية بشكل دقيق.

فحص دقيق وتوزيع الحالات المرضية

وأوضح المصدر أن الجهات الصحية المصرية رفعت درجة الاستعداد داخل المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيتم، عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية الأولية، توزيع المرضى والمصابين على عدد من المستشفيات المصرية، وفقًا لطبيعة الإصابات والأمراض التي يعانون منها، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

تأمين مكان مناسب ورعاية كاملة

وأضاف أن الدعم المقدم لا يقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل يشمل أيضًا توفير الدعم اللوجستي والإنساني، وتأمين أماكن إقامة مناسبة للمرافقين طوال فترة علاج ذويهم، فضلًا عن تيسير إجراءات التنقل والمتابعة الصحية، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين المتضررين.

الدور المصري

وتأتي هذه الخطوة ضمن الدور الإنساني والتاريخي الذي تضطلع به مصر تجاه القضية الفلسطينية، حيث يواصل معبر رفح البري استقبال دفعات متتالية من المصابين والمرضى الفلسطينيين بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، تأكيدًا على التزام القاهرة بدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في أوقات الأزمات.