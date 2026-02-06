إمام عاشور يواصل مرانه مُنفرداً فى الأهلي اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 05:24 مساءً - يواصل إمام عاشور لاعب الأهلي اليوم الجمعة، مرانه السابع على التوالى فى تدريباته المنفردة في الجيم تنفيذاً للعقوبة التي تم توقيعها ضده، بسبب تخلّفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

موعد انتهاء عقوبة إمام عاشور

تنتهي عقوبة إمام عاشور يوم 11 فبراير الجاري، بعد تطبيق قرار الإيقاف عليه بداية من 29 يناير الماضي لمدة أسبوعين، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اعتبارًا من يوم 12 فبراير، عقب انتهاء فترة التدريبات الفردية.

عقوبة تاريخية ضد إمام عاشور

وتخلف إمام عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي دون إعلان أسباب واضحة، قبل أن يصدر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه توقيع عقوبة انضباطية صارمة على اللاعب، هي الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء، وقرر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق للمشاركة في مواجهة يانج أفريكانز، إلى جانب خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

مصدر في الأهلي يكشف حقيقة العروض الإيطالية لضم إمام عاشور

كشف مصدر في الأهلي أن إمام عاشور لاعب الفريق لم يتلق عروضاً من إيطاليا، كما تردد خلال الأيام الماضية، مُشيراً إلى أن البعض تحدث عن عروض كثيرة وصلت النادي لضم إمام عاشور، لكن هذه أمور غير صحيحة، وقال المصدر، فوجئنا بكم كثير من الأخبار غير الصحيحة بشأن التفاوض مع إمام عاشور، مؤكداً أن البعض زعم أن نادي ميلان الإيطالي يرغب فى ضم إمام عاشور.

حقيقة عروض إمام عاشور

وشدد المصدر على أن إمام عاشور لم يتلق أي عروض أوروبية أو خليجية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الاستفسار الوحيد الذي وصل اللاعب كان من أحد الأندية الأمريكية، ولم يصل عرض رسمي بل كان مجرد استفسار وتم إغلاق الملف، لأن اللاعب مُستمر مع النادي.

غرامة الأهلي ضد إمام عاشور

وعلى صعيد أزمة إمام عاشور الأخيرة، قال مصدر في الأهلي إن الأزمة انتهت بعدما تقبّل اللاعب العقوبة التي تم توقيعها ضده وكانت كبيرة للغاية، حيث تم تغريمه 1.5 مليون جنيه، بجانب إيقافه أسبوعين والتدريب مُنفرداً. وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي لا ترغب فى "تضخيم" الأزمة أكثر من ذلك.

مصدر في الأهلي: إمام أخطأ وإتعاقب.. عايزين أيه تاني؟

وقال المصدر، إن إمام عاشور أخطأ وتم توقيع عقوبة قوية وسريعة ضده، كما تقبّل اللاعب العقوبة واعتذر للجميع في النادي، وهذا كافٍ من إغلاق الملف عند هذا الحد، مؤكداً أن البعض بالغ فى تضخيم الأزمة خلال الساعات الماضية وذهب إلى أن الأهلي يرغب في عرض اللاعب للبيع ولن يُعدّل عقده ولن يُعيده للمباريات بعد انتهاء العقوبة رغم اعتذاره وهذه كلها أمور غير صحيحة تماماً.

وأضاف المصدر، إمام عاشور من أفضل اللاعبين داخل مصر وأفريقيا خلال الفترة الأخيرة إن لم يكن أفضلهم، ويجب الحفاظ على موهبته بدلاً من المساهمة في تدميرها عن طريق "تضخيم" الأحداث لمصلحة بعض المنافسين.

قائمة الأهلي في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

وتضم قائمة الأهلي في الجزائر التي أعلنها الدنماركى ييس توروب، المدير الفني للفريق ، كلاً من : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، يلسين كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، أحمد عيد، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل فى دورى الأبطال

يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري فى التاسعة مساءً غداً السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا ويتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ويسبق اللقاء استديو تحليلي للحديث عن المباراة والجوانب الفنية للفريقين قبل هذه المواجهة.

ترتيب الأهلي في مجموعة دورى أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي قمة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط بينما يأتي فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث بينما يحل فريق شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.