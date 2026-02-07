التفاصيل الكاملة للقبض على عمرو زكى فى مطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 12:34 صباحاً - تفحص الأجهزة الأمنية الأحكام الصادرة ضد اللاعب عمرو زكى عقب توقيفه فى مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الإمارات.

وتمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي، بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، اليوم الجمعة، من ضبط لاعب كرة قدم سابق عليه أحكام قضائية قبل السفر إلى الإمارات.

وأكدت مصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر لاعب كرة القدم السابق يدعي " عمرو ح . ز. م" مواليد محافظة الدقهلية والشهير بـ"عمرو زكي"، "البلدوزر" علي متن طائرة الخطوط الاماراتية في طريقة إلى دبي.

أشار مصدر إلى أنه تبين أنه ممنوع من السفر على ذمة قضايا عائلية، وبإجراء التحريات تبين أن اللاعب عليه حكم قضائي بالسجن سنة في حادث إصابة خطأ بمدينة العلمين.

وأوضح أنه جاري ترحيل اللاعب إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.