رئيس الوزراء: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة بالتنسيق بين 20 جهة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:24 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تتويج جهود الحكومة المستمرة على مدار أكثر من عام بالإعلان عن التوصل إلى "ميثاق الشركات الناشئة" لأول مرة في مصر، وذلك في إطار عمل المجموعة الوزارية المتخصصة لريادة الأعمال.

وأكد مدبولي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنسيق غير مسبوق حقق التكامل المنشود بين أكثر من 20 جهة وطنية ذات صلة بملف ريادة الأعمال، بهدف وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته، أن الميثاق الجديد يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تذليل العقبات أمام الشباب المبتكرين، مشيراً إلى أن الحكومة ناقشت بشكل واضح وشفاف كافة المعوقات التي تواجه رواد الأعمال للخروج بهذا الميثاق الذي سيساهم في تحويل التحديات إلى فرص، ويدفع بقطاع الشركات الناشئة ليكون قاطرة نمو رئيسية للاقتصاد الوطني ورافداً أساسياً لخلق فرص العمل.

وُتطلق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اليوم السبت، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر، الذي يأتي بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.

ويتم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين.