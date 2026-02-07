مدبولي: قضينا على السوق السوداء للدولار ونجحنا فى إحداث تحول بمصادر النمو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:24 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ تعهداتها الاقتصادية التي أعلنتها منذ مارس 2024، مشدداً على أن الحكومة قطعت شوطاً ملموساً في ملف الإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن القضاء تماماً على السوق السوداء للنقد الأجنبي، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والنجاح في خفض معدلات التضخم والفائدة، واستعادة مسار النمو الاقتصادي.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تمكنت من إحداث "تحول هيكلي" حقيقي في مصادر النمو الاقتصادي المصري، لتصبح أكثر استدامة واعتماداً على القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وعلى رأسها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والسياحة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته فى احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال أن هذه الإصلاحات الهيكلية ساهمت بشكل مباشر في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وفتحت آفاقاً أرحب للاستثمار، متجاوزة التحديات الصعبة التي واجهت الاقتصاد في السنوات السابقة.

وُتطلق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اليوم السبت، "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر، الذي يأتي بعد أكثر من عام من الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وغيرهم من الجهات المعنية.

ويتم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" خلال فعاليات قمة "رايز أب" بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين.