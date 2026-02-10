خريطة معارض «أهلاً رمضان» في الجيزة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:30 مساءً -

في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن إقامة عدد كبير من معارض «أهلاً رمضان» بمختلف قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة أن العام الحالي شهد افتتاح 26 معرضًا “أهلاً رمضان” تغطي كافة قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقرى ومدن عمرانية جديدة، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 24 ألف م2 في إطار حرص الدولة على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف السلع الأساسية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء وضمان توافر السلع بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المعارض توفر السلع الأساسية والاستراتيجية بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 20%، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك حيث تعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم على مدار اليوم.

وأوضح محافظ الجيزة أنه في قطاع الأحياء تم إقامة 11 معرضًا “أهلاً رمضان” على مساحة إجمالية بلغت 9354 م2 حيث شملت مواقع المعارض حي الوراق بجوار قسم شرطة الوراق بكورنيش النيل، وحي إمبابة بشارع البوهي أسفل مسار مترو الأنفاق أمام شارع الأقصر، وحي المنيرة بناصية شارع جمال الببلاوي من طريق البراجيل، وحي العجوزة بميدان الكيت كات، وحي الدقي بجوار محطة مترو البحوث وحي بولاق الدكرور بأرض الشونة أرض المطحن، إلى جانب إقامة معرض بجنوب الجيزة أمام مدرسة أبو الهول القومية ومعرض بحي العمرانية بشارع فيصل سور كلية التربية الرياضية بنين وآخر بحي الطالبية بشارع نعمة الله من ترسا،بالإضافة إلى معرضين بحي الهرم أحدهما بشارع فيصل حسن محمد والآخر بمنطقة المريوطية الهرم.

وأضاف المحافظ أنه في قطاع المراكز والمدن تم إقامة 10 معارض “أهلاً رمضان” على مساحة إجمالية بلغت 2820 م2 حيث تم إقامة المعارض بمركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر الإسكان ومركز ومدينة أوسيم بميدان المطحن بمدينة أوسيم، ومركز كرداسة بشارع البنك الأهلي ومركز الواحات البحرية بشارع مصر الواحات أمام الوحدة المحلية ومركز أبو النمرس بطريق مصر أسيوط أمام مدخل المنوات، ومدينة الحوامدية بأول طريق 11 من شارع النزهة بجوار موقف السيارات، ومركز البدرشين بشارع النيل السعيد ومركز العياط بشارع شكري القوتلي ومركز الصف بطريق 21 الصف بجوار المدرسة التجريبية، ومركز أطفيح على طريق 21 بجوار البنك الزراعي.

وأكد المهندس عادل النجار أن المعارض مقامة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وتضم مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه ومستلزمات شهر رمضان، مشددًا على وجود متابعة دورية من رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية لضمان استمرارية توافر السلع بالكميات الكافية والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات حقيقية تخفف العبء عن المواطنين.