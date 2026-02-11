جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لتسلم مهام عمله رسمياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 03:34 مساءً - وصل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد مقر الوزارة لتسلم مهام عمله رسميا بعد أداء حلف اليمين الدستورية، خلفا لأشرف صبحى الوزير السابق.

كشف التعديل الوزارى الجديد عن تولى جوهر نبيل حقيبة وزارة الشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي.

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد..

- جوهر نبيل من مواليد 31 يناير 1973، يبلغ من العمر 53 سنة، لاعب كرة يد معتزل، شارك مع منتخب مصر في أولمبياد 1992، 1996 و2000.

- بدأ جوهر نبيل مسيرته فى النادى الأهلى بفرق الناشئين ثم لعب للزمالك 6 أشهر ونظرا لعدم قيده فى صفوف الفريق عاد للأهلي مرة أخرى وتدرج مع الفريق حتى حصد الكثير من البطولات مع الفريق الأحمر.

- وعلى مستوى المنتخب، كان هو كابتن منتخب مصر فى كرة اليد، وحصل على كاس العالم للشباب مع منتخب مصر، وحصل على لقب أفضل لاعب فى افريقيا، وأفضل لاعب فى مركزه فى العالم.

- وتولى جوهر نبيل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد 2008-2011، وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد فى نفس الفترة، كما تولى رئيس جهاز كرة بالنادي الأهلي عامى 2006 و 2007 حتي أصبح عضو مجلس إدارة للنادي الأهلي عام 2017، وحصل علي وسام الرياضة من الطبقة الأولي بعد الحصول علي كاس العالم للشباب 1993.

- كما قدم جوهر نبيل برنامجا رياضيا عبر قناة dmc باسم تحت الأضواء، وقدم برنامج مونديال مصر عبر قناة أون تايم سبورت.