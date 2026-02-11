كامويش يقود هجوم الأهلى أمام الإسماعيلى.. وشكرى فى الجبهة اليسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 07:23 مساءً - أعلن ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الإسماعيلي، والتي تجمعهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، إليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط، أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من : مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف ومروان عطية ويوسف بلعمري وعمرو الجزار ومروان عثمان وكريم فؤاد واحمد نبيل كوكا.



تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي



لعب الأهلي والإسماعيلي قبل مباراة اليوم 126 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 68 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 190 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزاً برقم قياسي للفريق ولنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 8- صفر موسم 1957-1958، وهو الفوز الأكبر على الإطلاق للأهلي طوال تاريخه بالدوري العام، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بين جميع هدافي الدوري العام، وأحرز توتو الهدف الثامن.

كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- 0 مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، وفاز الأهلي أربعة مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، 2005-2006، 2021-2022، 2024-2025، وبنتيجة 4-3 مرتين مواسم 1985-1986، 1993-1994. أما الإسماعيلي، فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، 4-3 موسم 1999-2000. وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.



هدافو قمة الأهلي والإسماعيلي



هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي، صالح سليم برصيد عشرة أهداف، أحمد مكاوي تسعة أهداف، توتو سبعة أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات وبيرسي تاو ستة أهداف، ومحمد رمضان برصيد خمسة أهداف.

يذكر أن هناك أربعة لاعبين أحرز كل منهم للأهلي والإسماعيلي، فأحرز محمد بركات ستة أهداف للأهلي وثلاثة للإسماعيلي، وأحرز حمادة المصري هدفين للأهلي ومثلهما للإسماعيلي، وأحرز عبد الله السعيد ثلاثة أهداف للأهلي وهدفاً للإسماعيلي، وأحرز عمرو السولية هدفاً للأهلي وهدفاً للإسماعيلي.