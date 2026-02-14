ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:30 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة فى مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذى ينتهى عقده مع الريدز فى 30 يونيو 2027.

ووفقًا لما نشره موقع "fichajes" الإسباني، فإن نادي ليفربول بقيادة المدرب آرني سلوت قرر تسهيل رحيل محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري ، وأضاف الموقع، أنه بعد أشهر من التوتر الداخلي بين محمد صلاح ونادي ليفربول قبل كأس أمم أفريقيا الماضية، يرى مسئولو النادي أن الوقت قد حان للانفصال قبل انتهاء عقد النجم المصري.

وأوضح التقرير، أن العلاقة بين النجم المصري محمد صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت تدهورت بشكل واضح الفترة الماضية، وهو ما يُنذر بنهاية حقبة ذهبية لـ مو فى ميرسيسايد.

ويستعد مسئولو ليفربول لإعادة هيكلة شاملة داخل صفوف الريدز، حيث لم يعد استمرار "الملك المصري" أولوية قصوى لإدارة النادي خلال الوقت الحالي.