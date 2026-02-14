وزير الخارجية يطرح رؤية مصر الشاملة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:30 مساءً -

بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ فبراير، في الحدث الجانبى الذي عُقد بمشاركة عدد من الوزراء ومدير عام وكالة الدواء الأفريقية، وذلك لبحث سبل تسريع تفعيل وكالة الدواء الأفريقية وتعزيز دورها القاري.

وخلال كلمته، أكد الوزير عبد العاطي أن تفعيل وكالة الدواء الأفريقية يجسد الالتزام السياسي المشترك للدول الأفريقية بتعزيز الأمن الصحي وضمان جودة الدواء ودعم السيادة الصحية للقارة، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحركًا جماعيًا لبناء نظام تنظيمي ودوائي قاري موحد، موضحاً أن الوكالة تمثل خطوة حاسمة للانتقال إلى إطار قاري متكامل يضمن توحيد المعايير، وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية، ودعم التصنيع المحلي، وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتصدير خارج القارة.

كما أشار وزير الخارجية إلى اعتزاز مصر بكون هيئة الدواء المصرية أول جهة تنظيمية في أفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية واللقاحات، مع التقدم نحو المستوى الرابع، مؤكدًا وضع هذه الخبرات في خدمة القارة لدعم وكالة الدواء الأفريقية وتمكينها من الاضطلاع بولايتها على النحو الأمثل، مؤكداً استعداد القدرات التصنيعية والدوائية المصرية لتلبية احتياجات القارة من الأدوية واللقاحات ومشتقات البلازما، في إطار منظومة قائمة على معايير موحدة وإجراءات تسجيل مبسطة، بما يسهم في خفض التكلفة وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.

في ذات السياق، أوضح وزير الخارجية أن نجاح وكالة الدواء يعتمد كذلك على رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتعزيز التكامل مع آليات الشراء المجمع، وتوحيد المواصفات الفنية، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، بما يعزز قدرة القارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستجابة الفاعلة للطوارئ الصحية، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى عضوية الوكالة إلى الإسراع في التصديق على الاتفاقية المؤسسة لها، معتبرًا أن تفعيلها لا يمثل فقط أولوية صحية، بل استثمارًا في الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي قدرة أفريقيا على صون أمنها الصحي وتعزيز استقلالها الاستراتيجي، موضحاً أن وكالة الدواء الأفريقية ليست مجرد هيئة تنظيمية، بل أداة قارية لتعزيز السيادة، تعكس قدرة الدول الأفريقية على حماية صحة شعوبها وبناء مستقبل عادل ومستقر.