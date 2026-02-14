ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة لـ72051 شهيدا و171706 مصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 03:30 مساءً - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72051 شهيدا، و171706 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان انتشلت جثمانيهما، و15 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1,598، فيما جرى انتشال 726 جثمانا من غزة.