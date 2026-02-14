متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الطيران المدني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 11:16 مساءً -

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن انضمام الطائرة الجديدة من طراز "إيرباص" لأسطول الناقل الوطني يأتي كخطوة أولى ضمن تعاقد يشمل 16 طائرة من هذا الطراز المتطور سيتم استلامها خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعزيز الربط الدولي وتنشيط السياحة

وأوضح "الحمصاني"، في تصريحات هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن أهمية الطرازات الجديدة تكمن في قدرتها على الوصول إلى نقاط بعيدة مثل غرب الولايات المتحدة وشرق آسيا، مما يعزز شبكة الربط الجوي لمصر إقليمياً ودولياً، وأشار إلى أن هذا التوسع يخدم هدفين رئيسيين: زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

محوران للتطوير وشراكة مع القطاع الخاص

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن خطة تطوير القطاع تعتمد على محورين أساسيين:

تطوير الأسطول: عبر تحديث الطائرات وزيادة عددها.

تطوير المطارات: من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات.

وفي هذا السياق، أعلن "الحمصاني" عن دخول الحكومة في مشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات للقطاع الخاص، بهدف نقل الخبرات العالمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ومواكبة أحدث النظم في إدارة المطارات الكبرى.

رقمنة الإجراءات وإلغاء "الكروت الورقية"

وحول توجيهات رئيس الوزراء بشأن تسهيل حركة الركاب، أكد "الحمصاني" أن هناك توجهاً لإلغاء الإجراءات الورقية تدريجياً، بما في ذلك "كروت السفر والوصول"، واستبدالها بمنظومة مميكنة بالكامل كما هو معمول به عالمياً، وذلك بهدف تسريع إنهاء إجراءات السفر والوصول وتحسين تجربة السائح والمسافر.

رقم قياسي لمطار القاهرة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن مطار القاهرة الدولي حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه، حيث سجل حركة ركاب بلغت 111 ألفاً و200 راكب في يوم واحد، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس ضرورة الإسراع في خطط التوسعة لزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات، وذلك لتحقيق الهدف القومي بالوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً.