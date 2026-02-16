الأهلي يفتح ملف تجديد عقود مصطفى شوبير وحسين الشحات وكوكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:30 مساءً - يفتح مسئولو الكرة بالنادي الأهلي ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء من أجل الحفاظ على العناصر المميزة في صفوف الفريق الأحمر، وتوفير حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل غرفة الملابس، وخشية تعرض أحد اللاعبين للإغراءات من أندية أخرى.

وينوي الأهلي فتح ملف تجديد عقود كل من مصطفى شوبير وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وغيرهم من اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء فى الفترة القادمة، فى ظل رغبة الإدارة فى الإبقاء على الركائز الأساسية بالتنسيق مع الجهاز الفني الذي يرغب في بقاء هؤلاء للاعبين وعدم التفريط في جهودهم.

واستقر مسئولو النادي الأهلي تمديد عقد مصطفى شوبير ورفعه للفئة الأولى، ويحصل على راتب يتراوح بين 20 إلى 25 مليون جنيه سنويا، فيما ينتظر موافقة حسين الشحات على العرض القدم له بقيمة 20 مليون جنيه سنويا لتجديد عقده، بخلاف التفاوض مع كوكا للإبقاء عليه وعدم الرحيل المجاني في الصيف المقبل.

الأهلى يغلق صفحة دوري أبطال أفريقيا مؤقتاً

ويغلق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صفحة مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة الجيش الملكى المغربى، ويأتي هذا القرار في إطار تركيز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الاستحقاقات المحلية المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري.

ويهدف الجهاز الفني للأهلي لتحويل تركيز اللاعبين بشكل كامل إلى منافسات الدوري، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، ومواصلة المنافسة على اللقب بعد الفوز على الاسماعيلى 2-0، خاصة فى ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الجونة فى الدوري المصري

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

إيقاف محمد شكري وطاهر محمد طاهر ثنائي الأهلي أمام الجونة

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوباتها بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، ببطولة الدوري المصري.

وقررت الرابطة إيقاف محمد شكري، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال اللقاء.

كما تقرر إيقاف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، مباراة واحدة، مع تغريمه 5000 جنيه، للسبب ذاته بعد حصوله على الإنذار الثالث.

ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن المباراة المقبلة لفريقهما في الدوري، أمام الجونة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 ببطولة الدوري المصري.