مراسل إكسترا نيوز: أكثر من 20 ألف مصاب فلسطيني في أمس الحاجة للوصول لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:23 مساءً - قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، إن دفعة جديدة من الفلسطينيين عادت من مصر إلى قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وسط استمرار الجهود المصرية لتيسير حركة العبور وتقديم الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الغنام خلال رسالة على الهواء، أن المشهد اليومي يشمل استقبال المصابين القادمين من غزة لتلقي العلاج، إلى جانب عودة متعافين أنهوا رحلتهم العلاجية في المستشفيات المصرية، مشيرا إلى أن أكثر من 20 ألف مصاب داخل القطاع يحتاجون إلى تدخل عاجل، فيما يظل عدد المسموح بعبورهم محدودًا، رغم جاهزية الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف على الجانب المصري.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية تتدفق بشكل مستمر عبر المعبر، مع استعدادات مكثفة لتكثيف الدعم الغذائي تزامنًا مع قرب شهر رمضان، تأكيدًا على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.