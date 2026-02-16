مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد غدا الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:23 مساءً - أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الانتهاء مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية، على أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من النائب أحمد فتحي و60 نائبا، أولها بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس، والثاني بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشباب والرياضة.