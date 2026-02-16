أخبار مصرية

وفد برلماني يتفقد مشروعات «مستقبل مصر» ويطلع على تطورات الدلتا الجديدة والأمن الغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:30 مساءً - استقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفدًا من أعضاء مجلس النواب، في زيارة ميدانية للاطلاع على مستجدات المشروعات الزراعية والصناعية التي ينفذها الجهاز في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

 

وتضمنت الزيارة عرضًا تفصيليًا حول دور الجهاز في التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الاستراتيجي من المحاصيل الأساسية، أعقبه جولة ميدانية داخل مشروع الدلتا الجديدة، شملت تفقد الزراعات الاستراتيجية، ومحطات المياه، ومزارع الثروة الحيوانية، إلى جانب مجمع الصوامع ومجمع التبريد بمدينة مستقبل مصر الصناعية.

 

وأشاد أعضاء الوفد البرلماني بحجم المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدين أهمية هذه المشروعات في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز التواصل المؤسسي وإطلاع الجهات التشريعية على معدلات التنفيذ ومردود المشروعات القومية على الاقتصاد الوطني.

 

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

