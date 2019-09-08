ماذا فعل عالم الطاقة النووية المصري المتوفي في آخر ساعات حياته بالمغرب؟

باتت قضية وفاة العالم المصري أبو بكر رمضان، المتخصص في مجال الطاقة النووية في المغرب، مسار جدل واهتمام أغلب المصريين في محاولة منهم لفك لغز وفاة العالم المصري ومعرفة السبب الحقيقي لوفاته.

ونشرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بيان أوضحت فيه تفاصيل الساعات الأخيرة للعالم المصري وقالن: "أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب لغرفته، وزاد عليه التعب، فأبلغ الفندق، الذي أبلغ المسئولين عن الورشة، وتم نقلة إلى المستشفى، حيث وافته المنية".

وأضافت الهيئة في بيانها المنشور: "أمرت السلطات المغربية بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يتوفى في المغرب، وقد انتهت عملية التشريح الأولى أمس الجمعة، وكشفت عن أن الوفاة بسبب سكتة قلبية وستصدر نتائج التشريح النهائية اليوم".