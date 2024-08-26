انت الأن تتابع خبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية..محتوى متنوع وممتع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت من محبي متابعة البرامج والمسلسلات بجودة عالية، فإن قناة الفجر الجزائرية تقدم لك تجربة مشاهدة لا مثيل لها، حيث تبرز قناة الفجر كإحدى القنوات الجزائرية المميزة التي تنفرد بعرض محتوى متنوع يجمع بين الدراما والفن والثقافة، بالإضافة إلى تغطية شاملة للأحداث السياسية والاجتماعية، لذلك نقدم لك تفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعام 2024، وكيفية ضبطه على جميع الأقمار الصناعية لضمان أفضل تجربة مشاهدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على نايل سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الرائدة في عرض المسلسلات التركية المميزة، ومن أبرزها مسلسل “قيامة عثمان” الذي حقق شهرة واسعة في العالم العربي، ولتمكينك من متابعة هذا المسلسل المميز، نقدم لك التردد الجديد لقناة الفجر على قمر النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fajr

تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر بدر

للمشاهدين الذين يفضلون استقبال القنوات عبر قمر بدر، يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على النحو التالي:

التردد: 11998

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على ياه سات

إذا كنت تستخدم قمر ياه سات، فإن قناة الفجر الجزائرية متاحة أيضاً عبر التردد التالي:

التردد: 12130

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

تأكد من تشغيل جهاز الاستقبال (الريسيفر) وضبطه على وضع الاستقبال.

اضغط على زر “القائمة” (Menu) في جهاز التحكم عن بُعد.

اختر “إعدادات القمر الصناعي” (Satellite Settings).

اختر “إضافة تردد جديد” (Add New Frequency) وأدخل التردد الذي ترغب في ضبطه.

أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح.

اضغط على “بحث” (Search) للعثور على القنوات الجديدة، ثم احفظ الإعدادات.

أبرز البرامج والمسلسلات على قناة الفجر الجزائرية

تتمتع قناة الفجر الجزائرية ببرنامج متنوع يشمل: