انت الأن تتابع خبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية..محتوى متنوع وممتع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - إذا كنت من محبي متابعة البرامج والمسلسلات بجودة عالية، فإن قناة الفجر الجزائرية تقدم لك تجربة مشاهدة لا مثيل لها، حيث تبرز قناة الفجر كإحدى القنوات الجزائرية المميزة التي تنفرد بعرض محتوى متنوع يجمع بين الدراما والفن والثقافة، بالإضافة إلى تغطية شاملة للأحداث السياسية والاجتماعية، لذلك نقدم لك تفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعام 2024، وكيفية ضبطه على جميع الأقمار الصناعية لضمان أفضل تجربة مشاهدة.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على نايل سات
تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الرائدة في عرض المسلسلات التركية المميزة، ومن أبرزها مسلسل “قيامة عثمان” الذي حقق شهرة واسعة في العالم العربي، ولتمكينك من متابعة هذا المسلسل المميز، نقدم لك التردد الجديد لقناة الفجر على قمر النايل سات:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12034
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- اسم القناة على قائمة القنوات: El Fajr
تردد قناة الفجر الجزائرية على قمر بدر
للمشاهدين الذين يفضلون استقبال القنوات عبر قمر بدر، يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على النحو التالي:
- التردد: 11998
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- جودة القناة: HD
تردد قناة الفجر الجزائرية على ياه سات
إذا كنت تستخدم قمر ياه سات، فإن قناة الفجر الجزائرية متاحة أيضاً عبر التردد التالي:
- التردد: 12130
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات البسيطة التالية:
- تأكد من تشغيل جهاز الاستقبال (الريسيفر) وضبطه على وضع الاستقبال.
- اضغط على زر “القائمة” (Menu) في جهاز التحكم عن بُعد.
- اختر “إعدادات القمر الصناعي” (Satellite Settings).
- اختر “إضافة تردد جديد” (Add New Frequency) وأدخل التردد الذي ترغب في ضبطه.
- أدخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح.
- اضغط على “بحث” (Search) للعثور على القنوات الجديدة، ثم احفظ الإعدادات.
أبرز البرامج والمسلسلات على قناة الفجر الجزائرية
تتمتع قناة الفجر الجزائرية ببرنامج متنوع يشمل:
- مسلسل “قيامة عثمان”، يعرض المسلسل التركي الشهير الذي يروي أحداث تأسيس الدولة العثمانية.
- برنامج “الشهاب”، برنامج حواري يناقش القضايا السياسية والاجتماعية في الجزائر.
- مسلسل “باب الحارة”، دراما سورية تروي قصة الحياة في حارة دمشق خلال فترة الاحتلال الفرنسي.
- برنامج “المرصد”، يستضيف شخصيات بارزة لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية.