نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 75% على كافة السلع والمنتجات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم هذه الفترة يبحث عنها جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأن الشركة توفر عروض خاصة بشكل كبير على كافة معروضات الشركة، وهذا يسهل على العميل شراء ما يحتاجه بأسعار في المتناول، ومن خلال موقعنا نحرص على تقديم عروض العثيم بشكل مفصل حتى يستطيع العميل الاستفادة من الخصومات المتوفرة داخل أسواق العثيم في مواعيدها في جميع فروع هايبر العثيم بالمملكة العربية السعودية.
عروض العثيم الأسبوعية
لا تزال تخفيضات العثيم تبهر عملائها الكرام بتقديم خصومات كبيرة على السلع والمنتجات المعروضة بداخلها، الأمر الذي جعل هناك إقبال على أسواق العثيم بشكل متزايد، كما أن هذه الخصومات تحصل عليها بمجرد التسوق من العثيم في مختلف الفروع الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ولقد حرصت الشركة على تقديم خدمات مميزة للعملاء بالإضافة إلى عروضها مثل التطبيق الإلكتروني الذي يمكنك الشراء منه بدلاً من الذهاب إلى الفروع مع الحصول على خصومات كبيرة.
تنزيلات قوية على السلع الغذائية من العثيم
كما تقدم سلسلة فروع عبد الله العثيم العديد من الخصومات والتخفيضات خلال فصل الصيف على جميع المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومنها:
- تقدم العثيم السعودية على الدجاج العادية أو الحارة وزن الكيس الواحد يصل إلى 750 جرام بسعر مذهل يصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي.
- مع تنزيلات العثيم السعودية استمتع بخصومات قوية على دجاج دو المجمد عدد القطع 10 قطع وزن العبوة 1100 جرام داخل القطعة الواحدة بسعر مميز 164.95 ريال سعودي بدلاً من 207 ريال سعودي.
- الآن مع تنزيلات أسواق العثيم سوف تحصل على مقدار 10 كيلو جرام من أرز أبو كاس المزة البسمتي بسعر خيالي يصل إلى 53.95 ريال سعودي بدلاً من 82.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم لا تفوت في هذه الفترة على مقدار 10 كيلو جرام من السكر الأبيض نوع أبو فهد الطري بسعر مذهل يصل إلى 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 75% على كافة السلع والمنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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