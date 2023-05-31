انت الان تتابع خبر معلومة بمليون ريال .. هذه الأسباب الصادمة سبب انتشار حشرة بق الفراش بكثرة في المنزل .. إحذرها فورا.والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان حشرة البق صارت منتشرة بشكل كبير في هذه الفترة تزامنا مع دخول فصل الصيف، و يرجع ذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالية التي تعتبر بيئة مناسبة لنمو البق وانتشاره.

و الخطورة التي تسببها هذه الحشرة هي انها لا تتغذى إلا على دم الإنسان وهذا يتسبب في منعه من النوم بشكل مريح خلاب الليل نتيجة انتشارها في الفراش، فمن أين يأتي البق؟ تعرف على إجابة السؤال معنا في هذا المقال.

هناك مجموعة من الطرق والوسائل من خلالها تنتشر حشرة البق إلى داخل المنزل، وتشمل هذه الطرق ما يلي:

1-حقائب السفر والأمتعة:

قد ينقل الأشخاص إلى منازلهم حشرات صغيرة مثل البق وهم لا يدرون؛ فمثلاً عند الإقامة في فندق أو السفر من مكان إلى مكان آخر فقد يكون المكان الأول منتشر به الحشرة ثم تنتقل في الأمتعة والحقائب إلى منزل هذا الشخص وتتكاثر وتنمو وتزداد في العدد.

2-الأثاث المستعمل:

قد يستعمل بعض الأشخاص الأثاث المستعمل في منازلهم بدلاً من شراء أثاث جديد، وقد يكون هذا الأثاث منتشر به هذه الحشرة وعند وضع هذا الأثاث بدون رشه تنتشر من خلاله حشرة البق إلى جميع أجزاء المنزل الأخرى.

3-الرطوبة العالية:

ينتشر البق في الأماكن ذات الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة كما ينتشر داخل المنازل القديمة وتلك التي لا يتم تنظيفها بشكل دوري.

نصائح لمنع انتشار البق في المنزل

اتبعوا هذه النصائح لحماية منازلكم من انتشار البق بداخلها:

تهوية المنزل باستمرار، ووضع الأثاث والمفروشات في مصدر الشمس المباشر.

لا تستخدم أي أثاث مستعمل في منزلك قبل رشه بمبيدات الحشرات.

نظف منزلك، واجعله بيئة غير مناسبة لانتشار الحشرات فيها.

اقضِ على الحشرة بشكل سريع إذا تأكدت من وجودها قبل أن تنتشر.