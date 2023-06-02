انت الان تتابع خبر. معجزة كريم ميبو والنشا لتبيض وتقشير البشرة وتفتيحها 7 درجات من أول مرة اذا استخدمت بهذه الطريقة فقط .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أفضل الكريمات الشهيرة والمستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة كريم ميبو الشهير والذي من أفضل الكريمات التي تستخدم في تحقيق نضارة الجلد والتخلص من علامات الاسمرار والشحوب.

حيث يضم التقرير التالي عدد من الفوائد يمكن أن يحقققها للجلد ويتخلص من الكثير من عيوب البشرة، وعن طريق استعمال بعض الإضافات الطبيعية مثل النشا لتزيد فوائد مستحضر ميبو للبشرة.

وفيما يلي نقدم تلك الوصفة وكيفية تحضيرها وأهم مميزاتها التي يكتسبها الجلد مع الانتظام في التطبيق.

طريقة عمل كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

يمكنكِ استعمال كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة ويعتبر من أفضل المستحضرات التي من الممكن أن تطبق على البشرة وتستعمل بشكل يومي لتحسين نضارة الجلد، وبالإمكان إضافة مكون النشا المفيد في استعادة شباب الجلد وحيويته ونضارته، والتخلص من علامات التجاعيد التي قد تنتشر حول الفم أو حول العينين

مكونات خليط كريم ميبو والنشا

لتبييض البشرة من الممكن أن تستخدمي المكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

2 ملعقة من النشا.

قطرات من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

استخدمي بولة مناسبة وضعي فيه كريم ميبو مع إضافة كمية الزيوت الطبيعية الموجودة في الوصفة مع التقليب المستمر حتى يتم تخفيف قوام كريم ميبو.

لاستعادة القوم المتماسك الكريمي يمكنك استعمال كمية النشا وتحضيرها وتقليبها حتى نحصل على تركيبة ناعمة.

بعد تحضيرها يفضل وضعها في الثلاجة ربع ساعة قبل الاستخدام.

يمكنك توزيع الخليط على البشرة مدة ربع ساعة.

بعد التطبيق تغسل البشرة بماء فاتر للتخلص من بقايا الخليط.

يمكنك استعمال تركيبة الكريم مع النشا مرتين أسبوعيًا.

فوائد خليط ميبو والنشا

تعتبر تلك التركيبة ممتازة في تحسين مظهر الجلد، وإمداده بالكثير من المغذيات، فضلًا عن كون الخليط يحقق تلك الفوائد الآتية:

يعمل الخليط على جعل البشرة نضارة وخالية من أي تصبغ و ألوان داكنة.

يزيد الخليط من ظهور البشرة بمنتهى الحيوية وتكون أكثر إشراقًا ونضارة.

تعمل تركيبة ميبو مع النشا على جعل لون لجلد أكثر نضارة وخالية من التجاعيد.

يسهم ميبو مع النشا على إزالة ترهل البشرة وشد الجلد