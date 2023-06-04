انت الان تتابع خبر اختبار شخصية مذهل يكشف عن أكثر شيء تخشاه في الحب عبر ما تراه أولا في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان الحب يعتبر من اقوى الشعور الذي يحدث للمرء اتجاه شخص ما، وهذا الأمر يجعل الآخر ينجذب له ويتأثر كثيرا، لذلك اجتهد علماء النفس في التعبير عن الحب في الأبحاث العلمية، والتجارب العملية على عدد من الأشخاص المغرمين بالحب، واستعانوا بصور الوهم البصري في ذلك.

وجه المرأة العجوز

إذا كان وجه المرأة العجوز هو أول ما تراه أولا، فإن ما تخشاه في الحب، هو الشعور في العلاقة ذاتها، قد تبدو رومانسية، ولكن الأمر في حد ذاته يخيفك، لأنك شخص عقلاني وتنظر إلى كل شيء على أنه مهم، لذلك فإن شأن الحب يجعل الأمر صعبا عليك.

الجنديان الأزرقان

إذا رأيت الجنديين الأزرقين أولا، فأنت دائما ما تسعى إلى أن تكون العلاقة على أفضل وجه، ودائما تسعى في اكتمال العلاقة بصورة جميلة، أنت في حالة يقظة دائما لأسعد المحب خوفا من ترك الحبيب لك، عليك بالاسترخاء الشخص الآخر لن يترك لمجرد ذلك.

جنديان في الخارج

إذا رأيت جنديين في الخارج أولا، فإن أكبر مخاوفك في الحب هو سيطرة تقييد الحبيب لك، لأنك شخص منفتح ومحب للحرية وتحب أن تعيش الحياة كما تريد، لكن عليك إعطاء الحبيب وقتا كي يثق بك أكثر فتنازل مخاوفه هو الآخر عنك، وعليكم التحدث مع بعضكم بصدق.

حصان

إذا رأيت الحصان أولا، فإن قلقك ليس الحب في ذاته، إنما في الوقوع بالشخص الخطأ، تبحث دائما على شخص يواجه الصعاب معك وتقفون سويا أمام ضغوط الحياة، ولكن اترك للحبيب مساحة الاختيار لتحمل المسئولية معك، وسيأتي كل شيء جيد بعد ذلك.