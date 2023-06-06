انت الان تتابع خبر وداعاً للوقود وارتفاع فاتورة الكهرباء .. مخترع يقلب الطاولة على العالم بابتكار جهاز فريد من نوعه بديلاً عن الكهرباء والطاقة الشمسية! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان الابتكارات والإبداعات الشبابية اليمنية استطاعت خلق من الأوضاع الصعبة نتيجة الحرب في اليمن ، أرضاً خصبة للانطلاق ، والقيام بتقديم الجديد من المشاريع والابتكارات التي ترفع من اقتصاد البلاد...

واحد هؤلاء، الشاب محمد محمد العقاري الذي استطاع تصنيع جهاز لإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية بدون بطاريات.. سنجل فاز 220v~AC5HZ حيث أطلق على هذا المشروع أسم ( العقاري دايركت).

وحسب المهندس العقاري، فإنه بدء في تصنيع هذا الجهاز منذ عام 2019 عندما. بدأت أزمة الغاز الخانقة ففكر وبحث عن أيجاد بديل للاستغناء الكامل لأسطوانة الغاز. وعندها خطرت له الفكرة. بتشغيل الشولة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمية وبدون بطاريات. لأن البطاريات لا تعمر إلى المدى البعيد فالمدة التي تبقى فيها أقصاها عام إلى عامين لكن الألواح الشمية تعمر حتى المدى البعيد.

وأضاف العقاري بأن هذا الجهاز يتميز بأنه جهاز لإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمية بدون بطارية سنجل فاز وبمختلف القدارات 2K.W4K.WKW.8K.W10K.W وأكثر من ذلك. وأضاف بأن هذا الجهاز قادر على تشغيل الأغراض الثقيلة مثل السخان الكهربائي. وكذلك الطبخ على الشولة والاستغناء بشكل كامل عن أسطوانة الغاز طوال فترة النهار. وكذلك تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية مثل ( السيشوار وكاوية الملابس والمكنسة الكهربائية وشحن السيارة الهايبرد المزودة بخدمة الكهرباء والايرفاير ). وتشغيل جميع الأغراض مهما كانت قدرتها سواء ثقيلة أو خفيفة.

وأكد العقاري بأن لهذا الجهاز العديد من المميزات من بينها أنه يعمر ما يقارب30 عاما وأنه غير ضار بالبيئة. وأنه قد تم البيع من هذا الجهاز. ما يقارب 15 جهاز إلى مختلف المحافظات اليمنية ومازال يسعى إلى تصنيع كميات كبيرة من هذا الجهاز.

مشيرا إلى أنه بحاجه إلى حملة إعلانية وترويجية كبيرة لتعريف شريحه كبيرة من المستفيدين بهذا الجهاز إضافة إلى دعم هذا المشروع وإيجاد حل لكل العراقيل التي تقف عائقاً أمامه.