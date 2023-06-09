انت الان تتابع خبر مكون سحري جبار للقضاء على حشرة بق الفراش نهائيا بدون مبيدات كيميائية .. هتختفي تماما ولن تعود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر حشرة البق من الحشرات المزعجة والتي تعمل على امتصاص دم الأنسان والحيوان خلال نومه، وغالبا تتواجد في الفراش والأثاث وحين تتواجد في المنزل تسبب الرعب والهلع لكافة أفراد البيت

حيث ان التخلص من هذه الحشرة د ليس من الأمر السهل، إلا انه اليوم يمكن أن نجد طرق سهلة نتمكن من خلالها القضاء على حشرة البق وسوف نوضح تلك الطرق من خلال هذا المقال.

طريقة التخلص من البق

لا يقتصر تواجد البق على ملاءات السرير فقط، ولكنه يتواجد داخل الاثاث وداخل الأخشاب، والستائر وفي الملابس وفي كل مكان لذلك التخلص منه أمر في غاية الصعوبة ولكن استطعنا أن نجد الحل في زيت شجرة الشاي، حيث يعد ذلك الزيت من الزيوت القوية التي التقضي على حشرة البق وسوف نوضح طريقة استخدام زيت الشاي من خلال النقاط التالية.

المكونات:

زيت شجرة الشاي.

ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بتخفيف زيت الشاي بالماء ونضعه في بخاخ حيث نضع 20 قطرة من الزيت على 200 مليء من الماء.

ثم نقوم بعد ذلك برش الزيت في جميع أماكن المنزل لنتخلص من تلك الحشرة.

وسوف نجد أن ذلك الزيت يقوم بقتلهم ويخفي الرائحة البشرية التي تقوم بجذبهم.

يكرر الرش بزيت شجرة الشاي لمدة 10 أيام متتالية حتى نتأكد من اختفاء الحشرة تماما.

طريقة صودا الخبز

تعد صودا الخبز من الوصفات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة على التخلص من حشرة البق، حيث نجد أن كل ما علينا هو رش صودا الخبز في جميع أماكن المنزل حيث تقوم بتجفيف بشرة البق حتى وفاتهم لذلك يفضل رشها يوميا حتى يتم اختفائهم تماما.

طريقة الخل

يعد الخل من المكونات الطبيعية ذات الرائحة النفاذة التي لا تستطيع حشرة البق تحمل رائحتها فكل ما عليك هو إحضار زجاجة هل ووضعها في بخاخ ورش بها الفرش وجميع أماكن تجمع البق لمدة أسبوع وسوف تلاحظ مدى اختفاء البق تماما من المنزل.

نصائح للتخلص من البق

يجب تنظيف المنزل بشكل يومي بالديتول والمعقمات.

الخرص على تهوية المنزل ووضع الفرش في الشمس الساخنة.

استخدام أحد الطرق التي قمنا بذكرها للقضاء عليه.

الحرص على تغيير ملاءات السرير بشكل يومي حتى تتخلص منه بشكل نهائي