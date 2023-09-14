انت الان تتابع خبر بعد إعصار ليبيا..ليلى عبداللطيف تتخطى الخطوط الحمراء وتصعق الجميع بتوقعاتها.. لن تتخيلوا ماسيقع في الايام القادمة!!تحديداً بهذه الدول والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تجاوزت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف الخطوط الحمراء بعد أن أطلقت عدداً من التوقعات المثيرة بعد اعصار ليبيا.

وصرحت ليلى عبد اللطيف عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب بأن موسم الشتاء القادم سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة ومتوقعة لتساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما سيسبب حالات وفاة. كما توقعت حدوث أحداث مأساوية في الأماكن المقدسة في عدة دول عربية وأجنبية، مشيرة إلى أن العالم سيشهد عملية اغتيال لشخصية معروفة وبارزة على أرض أحد المطارات.

وتنبأت أيضاً بحدوث ظاهرة غريبة في لبنان، حيث يقوم بعض الرجال الهاربين من العدالة بالتنكر بزي النساء بهدف القيام بعمليات سرقة ونصب.

وأشارت إلى أن العالم سيشهد المزيد من الحرائق المتعمدة في عدة دول خلال الأشهر القادمة، مما سيتسبب في حزن وصدمة للجميع بسبب حدث فني مؤسف.

وأضافت أن العالم سيشهد توتراً شديداً بسبب حدث عالمي قادم، حيث ستعلن بعض الدول حالات الطوارئ وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وقبل نهاية عام 2023، توقعت العرافة الشهيرة حدوث عملية اغتيال لشخصية قيادية بارزة، مما سيؤدي إلى اندلاع الحزن والغضب في الشارع دون تحديد الدولة التي ستحدث فيها هذه الحادثة.