انت الأن تتابع خبر الكارثة لم تنتهِ بعد وماحدث في المغرب قطرة من بحر.. ميشال حايك ينهار ويفقد السيطره على اعصابة ويصعق الجميع بنبوءة جنونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن انتشرت توقعاتها الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقوع زلزال مدمر في المغرب، قامت الفلكية اللبنانية ميشال حايك بإصدار مجموعة جديدة من التوقعات بشأن الزلازل.

وفيما يتعلق بالزلازل والهزات الأرضية، توقعت ميشال حايك خلال مقابلة في برنامج "كتير هلقد" ما يلي: سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة. توقعت حايك أيضًا تغير المعادلات المرتبطة بالزلازل، وأن الحديث عن "تنفس الأرض" بعد زلزال تركيا مجرد كلام وهذا يعتبر جرس إنذار.

أشارت أيضًا إلى أننا سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، وبعضها لن يشبه ما حدث في السابق وستكون لها تأثيرات أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوة ارتداد الهزات عالية، وستحدث هزات صغيرة تؤثر بشكل كبير. وتوقعت حايك أيضًا حدوث 31 هزة أرضية في المنطقة، بالإضافة إلى ما يسمى "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي". توقعت حايك أيضًا تغير المعادلات المرتبطة بالزلازل، وأن الحديث عن "تنفس الأرض" بعد زلزال تركيا مجرد كلام وهذا يعتبر جرس إنذار.

أشارت أيضًا إلى أننا سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، وبعضها لن يشبه ما حدث في السابق وستكون لها تأثيرات أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوة ارتداد الهزات عالية، وستحدث هزات صغيرة تؤثر بشكل كبير.