انت الان تتابع خبر اكتشف أقوى 10مرات من إبر الانسولين.. مشروبات سحرية تهزم السكر وتجعلك تنسى الكوليسترول.. تجربة لن تندم عليها أبدًا!" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON عن تواصلها مع المنتج محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، الذي كشف عن بعض التفاصيل حول وفاة نجل شقيقه.

وقالت لميس الحديدي إن شقيق الفنان حسن يوسف أكد لها أنه لم يتم تشريح الجثمان وأن أي شيء يقال عن هذا الأمر غير صحيح. وأوضح شقيق الفنان حسن يوسف أن عبد الله كان مع الأسرة منذ يوم الجمعة الماضية حيث يقضون الإجازة هناك.

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، قد كشفت عن أن عربة من النقابة ستقوم بنقل جثمان نجل حسن يوسف من مستشفى العلمين إلى القاهرة لإتمام باقي الإجراءات. وأوضحت نهال عنبر في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" بعض التفاصيل الخاصة بلحظة وصول جثمان نجل حسن يوسف إلى المستشفى وقالت: "أنا علمت من الأطباء أنه لما وصل المستشفى كانت أعضاؤه متوقفة عن العمل، وحاولوا إنعاشه لكن لم يرد، ووالدته الفنانة المعتزلة شمس البارودي كانت معه في المستشفى".

حسن يوسف وشمس البارودي

ذكرت الصحفية ليلى عبد اللطيف أن رئيس مباحث العلمين قد حذرها بشدة من النزول إلى البحر في اليومين القادمين بسبب ارتفاع الأمواج وخطورة البحر حتى للسباحين المحترفين. وأوضحت عبد اللطيف أنها تناشد سكان الدولة بمغادرتها، حيث تتوقع أن تكون الأيام القادمة صعبة للغاية وقد تشكل خطرًا على الكبار والصغار على حد سواء.