انت الان تتابع خبر نهاية مصر الكبرى: العد التنازلي بدأ ليلى عبد اللطيف تدق ناقوس الخطر وتنادي النداء الأخير بدموع حارقة ما الذي سيحدث في أم الدنيا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت العالمة ليلى عبد اللطيف أيضًا عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات قوية. وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية، توقعت انتشار وباء قاتل وخطير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات مشابهة لجائحة كورونا. ولم تتوقف توقعاتها عند هذا الحد، حيث توقعت أيضًا اختفاء بعض المدن وظهور حيوانات مفترسة غريبة تهاجم الإنسان خلال السنوات القادمة.

ورغم عدم وجود حرب عالمية ثالثة في العام الحالي، إلا أنها تتوقع اندلاع نيران خطيرة في بعض الدول، وخاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية وأزمات الغذاء.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، توقعت ليلى عبد اللطيف وصول علاج فعال للسرطان وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة.

وتوقعت أيضًا أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن تعلن مصر في عام 2023 عن حدث طبي غير مسبوق، بالإضافة إلى إنتاج فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.