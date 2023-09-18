انت الان تتابع خبر المنجمة ليلى عبداللطيف تطلق تحذيراً قاتلاً: الكارثة القادمة ستهز العالم وتجعل القلوب تنزف.. ما الذي ينتظرنا في الأيام القادمة ولا يمكن التنبؤ به؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت العالمة الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف حدوث فيضانات وزلازل جديدة، مشيرة إلى أن نهاية سنة 2023 ستكون سنة دموية تحمل كوارث مميتة.

وأكدت العالمة الشهيرة أنها تتوقع حدوث أسوأ كارثة في تاريخ البشرية في سنة 2023 أو 2024، وستحدث في عدة مناطق حول العالم. وتوقعت أيضًا ظهور أمراض خطيرة نتيجة لأشعة الشمس، تصيب الإنسان وتسبب حرارة شديدة وإغماءات. كما توقعت حدوث كوارث في شهر آب أو أيلول، بالإضافة إلى حروب مدمرة خلال الأشهر القادمة. وتنبأت العالمة ليلى عبد اللطيف بحدوث المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وسيشعر بها لبنان ومصر أيضًا.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، توقعت العالمة ليلى عبد اللطيف حدوث حالة من الفوضى والغليان أمام أحد المراكز الحكومية في لبنان، وحدوث هرج ومرج بعد رحيل رجل دين بارز بشكل مفاجئ، مما سيسبب صدمة كبيرة لدى اللبنانيين. وأضافت أنها توقعت حدوث حدث ينهي حياة شخصية عسكرية لبنانية سابقة بارزة، وغياب رئيس لبناني سابق نتيجة حادث مؤسف.

أخيرًا، توقعت العالمة ليلى عبد اللطيف حدوث تسونامي مرعب يضرب دولة عربية، ولم تحدد الدولة المعنية. وبالتالي، فإن العالمة تحذر من الأحداث القادمة وتنصح باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الكوارث المحتملة.