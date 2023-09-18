انت الان تتابع خبر دمار شامل سيحل على هذه الدول ولن يرحمها .. العرافة العملاقة ليلى عبداللطيف تثير الرعب والفزع في قلوب سكان هذه الدول .! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العرافة الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، القلق من جديد بعدما كشفت عن توقعات جديدة تؤكد أن شهر رمضان الكريم لن يمر دون حدوث أحداث غير مسبوقة. وأشارت إلى أنه قبل نهاية الشهر الفضيل، سنشهد انتشار أمراض خطيرة نتيجة للحرارة الشديدة وأشعة الشمس، مما يؤدي إلى حالات اغماء وحمى، بالإضافة إلى حروب مدمرة قد تندلع خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وأضافت عبد اللطيف أنها تتوقع وقوع حادث مؤسف يؤثر على لاعب كرة القدم الشهير من الصف الأول، حيث سيتعرض لإصابة خطيرة تستدعي نقله إلى المستشفى، ونعي رئيس عربي بارز، وستنتشر هذه الأخبار المحزنة في وسائل الإعلام.

وفي ختام توقعاتها، أكدت عبد اللطيف أن إسرائيل ستشن هجومًا على لبنان، وسيقوم المقاومة اللبنانية بالرد على هذا العدوان. وأكدت أن شهر رمضان لعام 2023 سيكون مختلفًا عن الأشهر الأخرى، وستحدث بعض الأحداث التي توقعتها سابقًا.