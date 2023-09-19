انت الأن تتابع خبر خطر كارثي كبير لايمكن تداركه سيمحي كوكب الأرض عن بكرة ابيها .. ليلى عبداللطيف تطلق اخطر تصريحاتها لنهاية هذا العام وتدق ناقوس الخطر في هذه الدول.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم وصف توقعات العرافة اللبنانية الأخيرة بأنها غير معقولة، حيث كشفت عن تنبؤات جديدة أثارت فضول الجميع.

يقوم البعض من الجمهور دائماً بربط حدوث أي حدث أو ظاهرة في أي دولة بتنبؤات العرافة المروعة، وقد شهدت بكين في الصين ظاهرة أثارت هلع السكان بعد سقوط الديدان على الأرض كالعواصف المطرية.

تم توثيق فيديو يظهر سقوط الديدان في الشوارع مثل الأمطار الغزيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار"، ولكن تم التكتم على الخبر لكي لا ينتاب الناس الذعر.

وفي تنبؤاتها الأخيرة، تطرقت ليلى عبد اللطيف أيضًا إلى أحدث التطورات في المجال الفني، وتنبأت بوقوع بعض الأحداث في العالم وبعض الدول العربية.

توقعت ليلى عبد اللطيف أن يحدث وفاة مفاجئة وبظروف غامضة لشخصية فنية مشهورة خلال الفترة القادمة، وسيصدم هذا الخبر الوسط الفني ويثير ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام. وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ وبظروف غامضة خلال الفترة القادمة، وسيصدم هذا الخبر الوسط الفني ويثير ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.

قالت ليلي عبد اللطيف، "من المتوقع أن تعلن فرنسا حالة الطوارئ في باريس بسبب حدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا بظروف غامضة. ستتسبب هذه الأحداث في بلبلة في العالم وتفجير إحدى المستشفيات العالمية، وسيحدث ذلك في دولة تعاني من آثار الحروب."

توقع البعض حدوث كارثة طبيعية في اليابان قد تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى، مما سيثير القلق والحذر في جميع أنحاء العالم. كما يتوقع البعض أن تتأثر دول عربية بموجة صقيع قد تسبب التهابات حادة في الرئة وحالات وفاة. ولكن هذا ليس كل شيء، فمن المتوقع أيضًا أن يتعرض أحد أكبر بنوك العالم لفضيحة كبيرة قد تؤدي إلى كارثة مالية، وربما يضطر للإعلان عن إفلاسه وإغلاقه."