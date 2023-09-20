انت الان تتابع خبر عشيق ابنة عمرو دياب البريطاني يرتدي ثيابه في غرفتها قبل المغادرة.. ماذا كانا يفعلان؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الصور الجريئة لجنا عمرو دياب غضب الجمهور المصري مرة أخرى، حيث نشرت عدة لقطات عبر حسابها على انستجرام تظهر في إحداها مع عشيقها في غرفة نومها.

وفي إحدى الصور، ظهر حبيبها وهو يرتدي ملابسه في غرفتها، بينما في صورة أخرى ظهرت جنا بملابس جريئة تكشف صدرها وبطنها ويمسك حبيبها بخصرها.

وعلى إثر ذلك، هاجم الجمهور جنا وسألوا عن دور والدها عمرو دياب ووالدتها السعودية زينة عاشور.

وجاءت التعليقات كالتالي: "أين والدها؟ أين والدتها؟ لماذا لا تهتم بالمشاكل التي تواجهها؟" وقال آخر: "عيب عليك يا زينة عاشور، هل هذا هو التربية التي تعلمتيها لابنتك؟" وأعرب متابع آخر عن غضبه قائلاً: "كيف يمكن لك أن تسمحي لابنتك بمثل هذه الصور؟ إنها من آلائكم؟ هؤلاء هم أحفاد الحاج عبد الباسط والحاجة رقية؟ لا أخلاق ولا دين!"

من جهة أخرى، أعلنت جنا دياب مؤخراً عن بدء مشوارها في مجال الموسيقى بعد تعاقدها مع شركة Interscope الأميركية.

شاركت جنا مقطع فيديو يظهرها وهي تتحدث مع والدتها زينة عاشور عبر "الفيديو كول"، حيث أخبرتها بتعاقدها مع شركة إنترسكوب الشهيرة. وقد أرفقت جنا الفيديو بتعليق يعبر عن سعادتها وحماسها لأنها أصبحت جزءًا من هذا الفريق الشغوف والمذهل.

واختتمت جنا قائلة: "لا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

تُعد "إنترسكوب ريكوردز" واحدة من أهم شركات الإنتاج الموسيقية في الولايات المتحدة، وقد تعاقدت معها نجوم عالميين مثل ليدي غاغا وسيلينا غوميز وغيرهما.