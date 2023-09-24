العرافة الداهية تكشف سرًا صادمًا وغبر متوقع عن الملك محمد السادس يثير ضجة هائلة ويدهش الجميع.. ما هو الشيء الذي تنبأت به هذه المرة!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أثارت سيدة التوقعات الفلكية اللبنانية، ليلي عبد اللطيف، ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بتوقعات جديدة عن المغرب. وفي حديثها، قالت المنجمة ليلى عبد اللطيف إنها تتوقع أن المغرب سيشهد موجة حزن كبيرة ستعم المملكة، وستؤدي إلى إعلان حداد لمدة 3 أيام، مع تنكيس الأعلام المغربية، بسبب حدث مؤسف لم توضح تفاصيله.

وقد أثارت هذه التوقعات استياء العديد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن هذه التوقعات تعتمد على الشعوذة وليس لها أساس علمي. وقد انتقد البعض ليلي عبد اللطيف لادعائها القدرة على معرفة ما سيحدث في المستقبل، وأكدوا أنه لا يوجد إلا الله وحده من يعلم الغيب بالتأكيد.

من الجدير بالذكر أن ليلي عبد اللطيف تعتبر من أشهر العارفات في لبنان، وتحظى بشعبية كبيرة في البلاد. وقد قدمت العديد من التوقعات في الماضي التي تبين أنها صحيحة، مما جعل البعض يؤمن بها ويعتبرها مرجعية في مجال التنبؤات الفلكية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعاتها الأخيرة بشأن المغرب لم تلق استحسانًا كبيرًا، بل أثارت غضب الكثير من المغاربة الذين يعتبرونها محاولة للاستفادة من الظروف السيئة للبلاد وترويج الشائعات.

في النهاية، يجب أن نتذكر أن التوقعات الفلكية ليست مؤكدة وقطعية، وأنها تعتمد على تحليل الأحداث والظواهر الفلكية. وعلى الرغم من أن بعض التوقعات قد تكون صحيحة، إلا أنها لا تعتبر حقائق مطلقة. لذا، يجب أن نتعامل معها بحذر وعقلانية، وأن لا نعتبرها حقيقة لا يمكن تغييرها.