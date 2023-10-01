انت الان تتابع خبر توقعات ليلى عبد اللطيف تتحقق.. تشييع جماهيري محزن وحداد يلف شوارع العراق..؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد فاجعة العراق التي هزت الوطن العربي لعرس تحول إلى عزاء، حيث اشتعلت النيران داخل صالة العرس ولم يتمكن الحضور من الهرب و تآكلت النيران أجسادهم.

، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوقعات ليلى عبد اللطيف بشأن العراق.وظهرت المتنبئة ليلى عبد اللطيف برفقة أحد الإعلاميين اللبناني وهي تتحدث عن تفاصيل هذا العرس وكانها على علم ودراية بما سيحدث، حيث قالت: “خبر صادم ينتشر في حفل زفاف في العراق، وهذا الخبر سيحول أجواء الفرح إلى أجواء حزن وعزاء”

ومن جانب آخر، استعادت ليلى عبد اللطيف شهرتها بفضل توقعاتها الصحيحة في الأحداث الأخيرة، بدءاً من الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، وصولاً إلى تطورات الحرب في شرق أوروبا

وانتهاءً بالزلزال الأخير في المغرب، أصبحت سيدة أعمال و متنبئة عربية ذات شهرة عالمية، ومع انتشار هذه الأحاديث والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى الجدل مستمراً حول دقة توقعاتها وتأثيرها على الرأي العام.