انت الان تتابع خبر "أنت شو دخلك مايخصك".. إعلامي شهير يفضح ليلى عبد اللطيف والأخيرة تخرج عن طورها وتنهار على الهواء! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن طورها بسبب سؤال محرج من مذيع لبناني على الهواء.

وتداولت صفحات إعلامية مقطع فيديو للمنجمة والفلكية ليلى عبد اللطيف حول “فضيحة” جديدة لحقت بإسمها وهو تلقيها مبالغ مالية طائلة من سياسيين مقابل تكهّنات وقراءة المستقبل لهم.

و يُظهر مقطع الفيديو سؤال الإعلامي حول المبلغ الذي تتقضاه في هذه الحالات الخاصة من طرف رجال الأعمال و السياسين وعن تلقيها شيك بقيمة 150 ألف دولار لكنّها رفضت الإجابة او التوضيح و إكتفت بجملة و هي مرتبكة : انت شو دخلك انت ما خصّك… انه هذا السؤال لا ينسأل خلي سياسي يدقلك يقولك قديش قبضت”.

وأثار مقدم البرنامج الجدل من خلال عرضه لشيك بقيمة 150 ألف دولار جعل ليلى عبد اللطيف تشعر بتوتر و ترد بعصبية : ” ما آلك حق تجيب شيك ..انا فل من الحلقة اذا ما شلته من 2012 شيك ب 150 ألف دينار من شخصية سياسية ما إلك حق تحطه. عمري ما فرضت على … شخصية لبنانية و عربية مقابل أني أعمل و أقرأ توقعات”.

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية مصرية، لقبت بـ"سيدة التوقعات"، حيث أكدت وسائل إعلام لبنانية أن هذه الأخيرة لا تتنبأ بالمستقبل وهي ليست عرافة، وإنما فقط تمتلك قوة الإلهام السادس بمعنى أنه ينمو مع الوقت فيتحول إلى واقع من 90% إلى 100%".