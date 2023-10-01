انت الان تتابع خبر نهاية الزعيم: ليلى عبد اللطيف تُرهب الجماهير بتنبؤات مروعة عن المصير المحتوم... المصيبة تطال الفنان عادل إمام وتهز العالم بأكمله! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتصدر الفنان القدير عادل إمام عناوين الأخبار حالياً بعد انتشار تصريحات الفنانة مادلين طبر عن احتجازه ومطالبتها بالإفراج عنه. أثارت هذه التصريحات بلبلة كبيرة في الوسط الفني وأصبحت حديث الساعة.

قالت مادلين طبر: "أتمنى أن تفرج عائلة الزعيم عنه، حتى موبايله لا يرد عليه، كيف يمكننا أن نطمئن عليه؟ يجب أن نقتحم بيته".وفي مفاجأة صادمة، أطلقت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف توقعات جديدة تتعلق بالفنان عادل إمام. "

أشارت ليلى عبداللطيف إلى أن اسم الزعيم سيشغل العالم، مما أثار مخاوف الجميع بسبب الشائعات المتكررة حول تدهور صحته ووفاته."

رد عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام ومنتج معروف، على شائعات اعتزال الزعيم بسبب مرضه."أعرب عن استيائه الشديد من انتشار هذه الشائعات المتكررة وقال: "تعبت وزهقت الأسرة من الشائعات التي تنشر عن الزعيم بشكل متكرر."

لا أعرف ماذا أقول لمروجي هذه الشائعات. الزعيم بخير وصحته جيدة".

يذكر أن آخر ظهور درامي للفنان عادل إمام كان قبل ثلاث سنوات تقريباً في مسلسل "فلانتينو" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020.