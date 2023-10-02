انت الان تتابع خبر الله يبشرك بالخير .. 5 تنبؤات جديدة الاولى من نوعها للعرافة العبقرية ليلى عبد اللطيف للشعب المصري 2024 والأولى تفرح الجميع.؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها الإيجابية للفترة المقبلة، ما يعتبر مفاجأة سعيدة للشعب المصري والشعب العربي بشكل عام. وأكدت عبد اللطيف أن الفترة القادمة ستشهد تغيرًا كبيرًا عن الماضي، حيث ستبدأ عملية التحسين في الاقتصاد والدخل والنهضة ستكون سريعة.

توقعات ليلى عبد اللطيف جاءت هذه المرة على عكس التوقعات السابقة، حيث تنبأت بأيام هادئة وتطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، بما في ذلك السعودية وسوريا وخاصة مصر.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن السعودية ستشهد انفراجات كبيرة في الجانب الاقتصادي والمالي، وسيشهد الأسواق ازدهارًا وانتعاشًا غير مسبوقين.

وتوقعت أيضًا تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة في السعودية تحت قيادة الملك محمد بن سلمان آل سعود، وتوقعت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية، وتحسن العلاقات بين البلدين.

أما بالنسبة لسوريا، فتوقعت عبد اللطيف انفراجات كبيرة فيما يتعلق بالمستوى المعيشي، بما في ذلك المياه والكهرباء والغذاء والوقود، وسيقدم المجتمع الدولي المساعدة لسوريا في توفير الغذاء والوقود.

وأضافت أنه سيكون هناك تطورات على الحدود السورية مع الدول المجاورة، وستتعافى الليرة السورية من الهبوط الكبير الذي شهدته وتستعيد قوتها.

وتوقعت عودة العلاقات السورية التركية بعد مفاوضات بين روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر لحل الأزمة السورية، وستلعب مصر دور الوسيط خلال هذه المفاوضات.

وانتهت توقعاتها لجمهورية مصر بتأكيدها على حدوث تطورات إقليمية كبيرة وإنشاء مشاريع متخصصة في مجال الطاقة المتجددة. كما ستتم إقامة مشاريع تعزز وتدعم الشباب خلال عامي 2023 و 2024م.

ومن المتوقع أن يظهر اختراع طبي لم يسبق له مثيل من قبل، مما يثير اهتمام وسائل الإعلام العربية والدولية لتغطية هذا الحدث.