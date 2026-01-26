البصل والثوم للتخلص من اسمرار الركبتين والكوعين

البصل والثوم مش بس بيضيفوا نكهة مميزة للاكل، ولكن بيساهموا كمان في التخلص من اسمرار الكوعين والركبتين، المعادن والزيوت الموجودة فيهم بتساعد على تفتيح البشرة، والميزة كمان انهم مناسبين لمعظم انواع البشرة، حتى البشرة الحساسة، شوفي معانا الفيديو واعرفي طريقة تحضير وصفات منزلية بالبصل والثوم للتخلص من اسمرار البشرة وخشونتها بشكل فوري.

