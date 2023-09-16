الأمم المتحدة.. الإنذار المبكر تحذر من ”فيضانات مفاجئة” في 4 محافظات يمنية.. الاسماء

الرياض - محمد الاطلسي -

حذرت نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجويه الزراعية التابعة للأمم المتحدة، من حدوث فيضانات مفاجئة في أربع محافظات يمنية، خلال الفترة من 11 - 20 سبتمبر الجاري، قد تؤثر على 6500 مواطن.

وجاء في النشرة على موقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإنترنت باللغة الإنجليزية، ترجمها المشهد اليمني، إن تنبؤات الأرصاد الجوية الزراعية للفترة من 11 إلى 20 سبتمبر 2023 في جميع أنحاء اليمن، تظهر نمطان.

أولاً، من المتوقع انخفاض كبير في هطول الأمطار مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة فقط على الأجزاء الغربية من البلاد.

فيضانات مفاجئة

ومن المرجح أن تؤدي الأمطار الخفيفة إلى المعتدلة المتوقعة إلى حدوث فيضانات مفاجئة، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء مرافق الصرف الصحي، مما قد يعرض حوالي 4,000 شخص للخطر في وادي زبيد الذي يمتد عبر محافظتي إب والحديدة.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد جنوب وادي مور على طول حدود محافظتي حجة والمحويت فيضانات مفاجئة متفرقة من المحتمل أن تؤثر على حوالي 2,500 نسمة.

وشجعت الأرصاد الجوية، مديري الطوارئ على إعادة النظر في خطط إدارة الفيضانات وتوفير الإجراءات اللازمة القائمة على التنبؤ في هذه المناطق، وخاصة للمجتمعات الزراعية الضعيفة والنازحين داخليا.

الجراد الصحراوي

ثانياً، من المتوقع أن تشجع الأمطار الخفيفة والمتوسطة المتوقعة على عودة ظهور الجراد الصحراوي الشتوي في وقت أبكر من المعتاد عبر سواحل البحر الأحمر وخليج عدن.

ومن المتوقع أيضًا أن يهاجر االجراد الذين يتجمعون عادةً في المناطق الداخلية من البلاد حول منطقة وادي حضرموت نحو سواحل البحر الأحمر وخليج عدن بعد جفاف الغطاء النباتي في المناطق الداخلية من اليمن.

وشددت على ضرورة بقاء اليقظة والمسوحات المستمرة.