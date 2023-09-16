كان ينتظره الجميع .. التأمينات السعودية تزف بشرى سارة لعملائها وتعلن عن خبر يفرح قلوب الآلاف

الرياض - محمد الاطلسي - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن المستندات المطلوبة لصرف تعويض إصابة العمل.

وخلال تغريده علر تويتر قال حساب “العناية بالعملاء” إنه في حال وقوع إصابة عمل يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال، وسيتم بحث الاصابة والتحقق منها وإفادتك”. اقراء ايضاً :وحدد الحساب حالات إصابة العمل في التالي: – تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. – تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة. – تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول. وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة. التأمينات السعودية تزف بشرى سارة لعملائها وتعلن عن خبر يفرح قلوب الآلاف ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا. وقد تم استيراد هذا الخبر التأمينات السعودية تزف بشرى سارة لعملائها وتعلن عن خبر يفرح قلوب الآلاف، من مصدره الاساسي موقع جهينة يمن. ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى التأمينات السعودية تزف بشرى سارة لعملائها وتعلن عن خبر يفرح قلوب الآلاف. التأمينات السعودية تزف بشرى سارة لعملائها وتعلن عن خبر يفرح قلوب الآلاف