اتفرج طبيبة سعودية تخطف الأنظار بجمالها البهي وأمير أردني يقدم هذا المهر الفلكي لخطبتها

الرياض - محمد الاطلسي - خطفت طبيبة سعودية كانت ضمن الكوادر الطبية المشاركة بوقفة احتجاجية للأطباء قبل فترة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدتها “وطن” لـ طبيبة سعودية حسناء شاركت بالوقفة الاحتجاجية، حاملةً لافتة كُتب عليها “أين قرار مجلس الوزراء باستثناء تعيين الأطباء من قانون الموازنة”.

حيث وصفوها بالسعودية الطبيعية دون تكلفة أو مساحيق مكياج، أو عمليات تجميل، متغزلين بجمالها الذي وصفوه بأنه “علاج لوحده”، وأكد آخرون أنها لو كانت في بلادهم لتم تعيينها في أعلى المراتب بوزارة الصحة.ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تتحدث عن تقدم امير أردني لخطبة الطبيبة السعودية وعرضه مليون دولار مهرا لها.